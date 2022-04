Gabriel Medina não conseguiu medalha nas Olimpíadas de Tóquio - AFP

Publicado 24/04/2022 18:05

Rio - Após passar por um momento conturbado em sua vida pessoal, Gabriel Medina voltará ao surfe. No próximo mês, o brasileiro estará em ação na etapa de G-Land da Liga Mundial de Surfe (WSL) após perder as cinco primeiras disputas do circuito. Em entrevista à TV Globo, o atleta falou sobre o rompimento com sua família e disse que espera reunir todos em breve.

"Meu sonho é a gente estar numa boa, na harmonia, em família. Meu pai biológico, meu padrasto, minha mãe. Esse é meu maior sonho, estar todo mundo junto. É isso…um dia vai acontecer", disse Medina, que explicou os motivos que levaram ao afastamento.

"Eu comecei muito cedo. Com 14 anos, eu já tinha patrocinador, já tinha um salário e eu sempre tive uma gestão familiar. Eu cheguei num ponto em que precisava profissionalizar a minha vida. Eu queria estar mais incluído em decisões e acho que faz parte do amadurecimento. A gente é ser humano, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de pensar. Enfim, acabou acontecendo esse rompimento. Não tenho falado muito com eles, mas o tempo é o melhor remédio. Eu espero que esteja tudo bem com eles. Eu sei que a minha irmãzinha está indo bem, eles estão viajando pra caramba acompanhando ela. As coisas vão se acertar, vamos dar tempo ao tempo", explicou.

Em meio ao caos em sua vida pessoal, Gabriel também teve que enfrentar sua separação da modelo Yasmin Brunet. Segundo ele, a decisão de colocar um ponto final na relação foi tomada em comum acordo.

"O fim do meu relacionamento foi uma consequência. Não tem como você finalizar uma relação sozinho. Era algo que a gente sempre conversava, tinha diálogo, e a gente chegou num ponto que não estava mais funcionando, nem pra mim e nem pra pessoa que eu estava. A gente acabou decidindo isso. Acho que é normal, acho que todo mundo passa por situações assim, não seria diferente comigo. Mas foi bom. Na verdade, deu certo. Durante um tempo, aprendi bastante, vivi coisas incríveis e foi isso", afirmou Medina.

O surfista também falou sobre a expectativa em seu retorno para o mar.

"Estou ansioso. Primeiro porque eu vou entrar no meio do circuito. Vou ter cinco etapas para competir, mas eu estou focado em surfar onda por onda, bateria por bateria, sem pensar em nada. Só em me divertir e fazer o que eu amo e que faz sentindo pra mim. Eu quero vencer mais títulos mundiais com certeza. Eu achei que eu iria parar no três, mas eu quero buscar mais. Estou animado, motivado. Acredito que eu estou entrando no melhor momento da minha vida. É aproveitar esse dom que Deus me deu que é surfar, deixar um legado. É isso que eu penso para mim", finalizou.