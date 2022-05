Robert Lewandowski - AFP

Publicado 14/05/2022 15:10

Rio - O futuro de Robert Lewandowski realmente não deverá ser no Bayern. Em entrevista à emissora "Sky Sports", da Alemanha, o diretor de esportes do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, confirmou que o polonês não aceitou a proposta de renovação do clube bávaro.

"Falei com o Lewandowski. Nessa conversa ele me disse que não quer aceitar a nossa oferta de estender o seu contrato, e que gostaria de deixar o clube", afirmou o atual dirigente e ex-jogador do clube alemão.

Após entrar em campo na última partida do Campeonato Alemão contra o Wolfsburg, o artilheiro concedeu entrevista à "Sky Sports", e admitiu que pode ter feito o último jogo com a camisa do Bayern.

"É muito possível que este tenha sido meu último jogo pelo Bayern. Não posso dizer isso em 100%, mas pode ter sido. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube", disse.

O Barcelona é o favorito para contar com o atacante, eleito melhor do mundo por duas vezes seguidas. Ele tem contrato com o Bayern até o meio do ano que vem. Salihamidzic negou qualquer oferta do clube catalão pelo polonês.

"Ele me disse que gostaria de provar algo novo, mas nossa posição não mudou. Lewandowski tem contrato até 30 de junho de 2023. Isso é um fato", disse.