Jogadores do Manchester City comemoram o primeiro gol de Gundogan - OLI SCARFF / AFP

Publicado 22/05/2022 14:44 | Atualizado 22/05/2022 14:47

Rio - Com muita emoção, o Manchester City venceu o Aston Villa por 3 a 2 e se consagrou como campeão da temporada 2021/22 da Premier League. A equipe de Pep Guardiola começou perdendo por 2 a 0, mas conseguiu fazer três gols em cinco minutos, e garantiu o seu oitavo título do Campeonato Inglês.

O confronto começou de forma tensa para os torcedores do City. Dependendo de si mesmo para ser campeão, o clube de Manchester sofreu seu primeiro gol aos 36 minutos da etapa inicial, em belo cruzamento de Digne, que sobrou para o lateral-direito Cash cabecear para o gol.

Ao mesmo tempo, o City se via pressionado por conta do duelo entre Liverpool e Wolverhampton. Caso a equipe de Pep Guardiola não vencesse o Aston Villa, teria que torcer para que os Reds não garantissem os três pontos. No final do primeiro tempo, enquanto o time de Manchester perdia por um a zero, a equipe de Jürgen Klopp empatava em um a um no seu duelo, deixando os torcedores apreensivos no Etihad Stadium.

Na segunda etapa, a tensão aumentou ainda mais. Aos quatro minutos, João Cancelo cruzou para Gabriel Jesus, que tinha total liberdade para finalizar e empatar a partida. No entanto, o brasileiro não pegou legal na bola, e acabou isolando.

Aos 24 da etapa final, a situação conseguiu ficar ainda pior para o City. Watkins, de cabeça, conseguiu dar um leve toque na bola deixando para Philippe Coutinho, que fez um belo corte em Laporte, e conseguiu finalizar no canto do goleiro Ederson, aumentando o placar para o Aston Villa.

No entanto, seis minutos após o gol de Coutinho, a reação do City teve início. Sterling cruzou para Gündogan, que subiu mais alto que a defesa e conseguiu cabecear para a rede, diminuindo o placar.

Aos 32 minutos, foi a vez de Rodri fazer o dele. Zinchenko fez uma bela jogada na esquerda, passando pela marcação, entrando dentro da área e rolando para o espanhol, que finalizou no canto do goleiro Olsen, deixando tudo igual no Etihad Stadium.

A virada saiu pouco tempo depois, aos 35. Mings acabou errando na entrada da área, e deixou Gündogan livre para finalizar de fora da área. O chute forte fez com que o goleiro Olsen não conseguisse defender, fazendo o gol da virada da equipe de Pep Guardiola, trazendo uma festa impressionante no estádio.

Alguns minutos depois da virada do City, o Liverpool conseguiu fazer dois gols, e também assumir a ponta em sua partida: Salah fez primeiro, após bate-rebate na área, e Robertson fez em seguida, depois de uma bela tabela com o brasileiro Roberto Firmino. No entanto, o City conseguiu se defender bem, e fez com que o Aston Villa não conseguisse atacar.

No apito final, uma grande festa aconteceu no Etihad Stadium. Torcedores começaram a invadir o gramado, abraçando e comemorando com os jogadores e a comissão técnica, acendendo sinalizadores e curtindo o oitavo título do Manchester City da Premier League.

Torcida do Manchester City comemora o título da Premier League OLI SCARFF / AFP