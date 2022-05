Josh Donaldson foi suspenso e multado por uma partida pela MLB - Foto: Patrick Smith/AFP

Publicado 23/05/2022 20:56

Rio - O atleta Josh Donaldson, do New York Yankees, foi suspenso e multado por uma partida da MLB (Major League Baseball), a liga norte-americana de beisebol, após ter feito uma provocação de teor racista contra Tim Anderson, do Chicago White Sox, durante o jogo do último sábado. Na ocasião, o jogador chamou o adversário, que é negro, de "Jackie Robinson", o primeiro negro a atuar na liga.

Além da suspensão, Josh Donaldson foi multado em um valor não foi divulgado. Por outro lado, o jogador do New York Yankees está recorrendo da punição da MLB. O treinador do Chicago White Sox, Tony La Russa, classificou a provocação como "racista".

"Independentemente da intenção do Sr. Donaldson, o comentário que ele dirigiu ao Sr. Anderson foi desrespeitoso e de mau julgamento, especialmente quando visto no contexto de suas interações anteriores. Além disso, a observação do Sr. Donaldson foi um fator que contribuiu para um incidente de compensação entre as equipes", afirmou Michael Hill, vice-presidente sênior de operações em campo da MLB.

Em contra partida com a defesa de Donaldson, que afirmou que a provocação teria sido apenas uma brincadeira, o treinador do New York Yankees, Aaron Bonne, acredita que a declaração não deve ter sido maliciosa, mas que ainda assim, não deveriam ter sido ditas pelo atleta durante a partida.

"Não acredito que tenha havido qualquer intenção maliciosa a esse respeito, mas eu acho também que ele não deveria ter ido por esse caminho", afirmou o treinador Aaron Bonne.