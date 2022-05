Luis Suárez - AFP

Publicado 23/05/2022 21:20

Rio - De saída do Atlético de Madrid, o atacante Luis Suárez afirmou que ainda não definiu onde atuará na próxima temporada. O uruguaio de 35 anos, que está livre no mercado, citou que recebeu propostas de times de várias partes do mundo, incluindo do futebol brasileiro, mas que pretende seguir no Velho Continente.



- Acredite em mim, ainda não decidi onde vou jogar na próxima temporada. Recebi muitas proposta. Clubes da Argentina, Brasil e México me abordaram, mas quero voltar a jogar em alto nível competitivo. Estou focado no futebol europeu - declarou o Pistoleiro ao "El Larguero".

Suárez tem contrato com o Atlético de Madrid somente até o dia 30 de junho, mas os Colchoneros decidiram não renovar com o atacante. Ao todo, o camisa 9 disputou 83 partidas pelo time da capital espanhola e marcou 34 gols em duas temporadas.

De acordo com a imprensa turca, Suárez pode ser contratado pelo Fenerbahçe a pedido de Jorge Jesus, que está perto de fechar com os Canários Amarelos para ser o novo técnico do time de Istambul.