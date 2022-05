Erick Flores no período em que defendeu o Boavista - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 09:30

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Erick Flores, de 33 anos, foi preso após a partida entre Remo e Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na noite da última segunda-feira, após partida entre os dois clubes pela Série C. O apoiador foi detido pela Polícia Civil de Erechim, cidade do Rio Grande do Sul. As informações são do jornalista Júnior Rocha.

O motivo da prisão de Erick seria o não pagamento de pensão-alimentícia. Após o término do duelo, o ex-jogador do Flamengo foi detido e passou a noite no sistema prisional. Os advogados do clube paraense ainda tentam reverter o ocorrido para que o atleta volte para o Pará com a delegação da equipe.

A prisão teria sido decretada pela 3ª Vara de Família do Foro Regional de Jacarepaguá, que fica no Rio de Janeiro. Erick Flores não entrou em campo na partida e ficou apenas no banco de reservas. Revelado pelo Flamengo, o jogador era considerado uma das grandes promessas da base do Rubro-Negro. Além do clube carioca, ele atuou por equipes importantes como Ceará, Fortaleza e Náutico.