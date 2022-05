Julián Álvarez protagonizou momento marcante nesta edição da Libertadores - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 26/05/2022 17:05

Principal nome do River Plate, o atacante Julián Álvarez já tem data para se apresentar ao Manchester City. Contratado pelo clube inglês no fim de janeiro, o argentino de 22 anos embarcará para o Velho Continente no início de julho para fazer a pré-temporada com o time de Pep Guardiola.

De acordo com o jornalista Gustavo Yarroch, da "ESPN Argentina", Álvarez deve viajar a partir do dia 7 de julho, quando se encerram as oitavas de final da Libertadores. Ao negociar o atacante, o River Plate conseguiu um acordo para mantê-lo na primeira parte do mata-mata do torneio continental.

A Conmebol sorteará nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final, que definirá o adversário dos Millonarios. Os jogos de ida estão previstos para os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos de volta devem ocorrer uma semana depois, entre 5, 6 e 7 de julho.

Na última quarta-feira, Julián Álvarez foi o grande destaque da goleada do River Plate contra o Alianza Lima por 8 a 1, no Monumental de Núñez. O camisa 9 balançou as redes seis vezes. Ao todo, são 15 gols em 19 jogos na atual temporada.