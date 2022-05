Avião em homenagem a Maradona proporciona interação com ex-jogador - Foto: Tomas Cuesta/AFP

Avião em homenagem a Maradona proporciona interação com ex-jogadorFoto: Tomas Cuesta/AFP

Publicado 26/05/2022 18:15 | Atualizado 26/05/2022 18:21

Rio - Em homenagem ao ex-craque Diego Maradona, o avião "Tango D10S" foi apresentado na noite da última quarta-feira (25) na Argentina, com a possibilidade de "conversar" com o ex-jogador através de um holograma proporcionado por um sistema de inteligência artificial.

Além disso, o avião conta com um mini museu com camisas e chuteiras que Maradona utilizou durante a sua carreira. A ideia é que o "Tango D10S" possa levar alguns dos jogadores que foram campeões mundiais em 1986 com a seleção argentina para a Copa do Mundo, no Catar, em novembro.

A data da inauguração marca também um ano e meio da morte de Maradona, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020. A aeronave foi personalizada pelo artista Maxi Bagnasco com imagens do ex-jogador argentino durante a Copa do Mundo de 1986, na qual a Argentina conquistou o título. A homenagem foi idealizada pelo grupo empresarial Give&Get com seu CEO, Gastón Kolker.