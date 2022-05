Jorge Jesus ainda não tem acordo com Fenerbahçe - Foto: Divulgação/AFP

Jorge Jesus ainda não tem acordo com FenerbahçeFoto: Divulgação/AFP

Publicado 26/05/2022 19:15

Rio - Apesar de ainda não ter um acordo com Jorge Jesus, o Fenerbahçe mantém conversas com o ex-treinador do Flamengo. Em entrevista ao jornal "Fanatik", o presidente do clube turco, Ali Koç, pretende anunciar o novo técnico da equipe até o dia 30 de maio. Além disso, afirmou que outro nome está em pauta também.

"Estamos neste momento negociando com dois treinadores: Ismail Kartal e Jorge Jesus. Sabemos que os nossos torcedores vão ficar satisfeitos com a escolha. O Jorge Jesus está muito empenhado, tem analisado a equipe nos últimos dois meses e meio, mas não falamos só com ele", afirmou Ali Koç ao jornal 'Fanatik'.

Anteriormente, Ismail Kartal era tratado como o "plano B", mas quando assumiu o Fenerbahçe no fim de 2021, após a saída de Vitor Pereira ao Corinthians, o treinador deixou a equipe na segunda colocação do Campeonato Turco, que garantiu a vaga para próxima Champions League.

"O Ismail Kartal teve uma temporada muito boa, conseguiu unir o clube os torcedores com um estilo de jogo atrativo. Vamos definir a situação até o dia 30 de maio (próxima segunda-feira)", concluiu.