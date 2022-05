Ex-goleiro do Fluminense é anunciado pela Portuguesa-RJ - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/05/2022 19:45

Rio - Em busca de reforços, a Portuguesa-RJ anunciou nesta quinta-feira (26) o goleiro João Lopes por uma temporada para a disputa da Série D e Campeonato Carioca de 2023. O jogador de 26 anos defendeu o Fluminense nas últimas duas temporadas e estava livre no mercado.

João Lopes é o novo reforço da Portuguesa-RJ Foto: Divulgação/Portuguesa-RJ

"Muito feliz e motivado com esse desafio. Chego para trazer um pouco da minha experiência e tentar ajudar a Portuguesa nos próximos compromissos do clube na temporada. A confiança é grande de que vamos conseguir realizar um grande trabalho e estou pronto para ajudar meus companheiros", disse o goleiro João Lopes.



Revelado pelo Flamengo, João Lopes teve passagem pela Portuguesa-SP, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e teve a melhor fase na carreira. Atuou por empréstimo no Santa Clara, de Portugal, e depois foi contratado pelo Fluminense. No Tricolor, o goleiro jogou apenas pelo Sub-23 e não estreou na equipe principal.