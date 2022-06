Brasil x Argentina, em setembro de 2021, foi interrompido por agentes da Anvisa na Neo Química Arena, em São Paulo - Foto: Nelson Almeida/AFP

Publicado 08/06/2022 19:10

Rio - A seleção brasileira terá dois compromissos na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que acontecerá em novembro. Ao que tudo indica, estas duas partidas ocontecerão nos dias 22 e 25 de setembro, sendo uma delas já confirmada contra a Argentina.

O confronto contra os Hermanos será válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Vale lembrar que a partida, inicialmente, estava marcada para o dia 5 de setembro de 2021, e, inclusive, chegou a acontecer. No entanto, a Anvisa interrompeu a partida por conta de algumas normas sanitárias terem sido burladas na entrada dos argentinos ao Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá designar o local da partida até o dia 22 deste mês. No entanto, tudo indica que o local já está definido. Trata-se do Mangueirão, em Belém, capital do Pará. O estádio, inclusive, passa por uma reforma completa, que deve ser concluída até a data prevista para o duelo.

Em uma nota oficial publicada nesta quarta-feira (08), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará confirmou que membros da CBF farão uma visita técnica ao estádio na próxima terça-feira (14).

Com a reforma, o Mangueirão se tornará o maior estádio da Região Norte, podendo comportar até 53.645 pessoas. Além disso, as rampas de acesso aos lugares serão cobertas, obras de amplicação das cadeiras serão realizadas e o setor cadeiras vai ficar mais próximo do gramado. Também está prevista a construção de quatro restaurantes, que ficarão atrás dos gols.