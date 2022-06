Sede da Conmebol - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 08/06/2022 20:20

Rio - A diretoria da Conmebol planeja investir na qualidade dos jogos da Libertadores e Sul-Americana com punições mais sérias por gramados dos estádios a partir de 2023. Por outro lado, ainda neste ano, nova inspeção deve ser realizada antes das fases finais, mas sem o risco de mudanças de local de partida.

Por isso, a Arena Castelão, que vem recebendo críticas, não corre o risco de não receber os próximos jogos de Ceará e Fortaleza, que estão classificados às oitavas de final da Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. No entanto, não era apenas o estádio brasileiro que tinha recebido o alerta. Os gramados na Venezuela e Bolívia entraram também na mira da Conmebol.

Por outro lado, nesta quinta-feira, o Governo do Estado do Ceará terá uma reunião com os representantes dos dois clubes para encontrar uma solução definitiva para a questão do gramado. Há ainda a possibilidade de o estádio fechar para iniciar uma reforma. No entanto, o campo do Presidente Vargas, que seria opção para Ceará e Fortaleza, só recebe até 20 mil pessoas. As duas instituições têm o dobro de sócios.