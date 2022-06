Arrascaeta - Divulgação / AUF

Publicado 08/06/2022 20:00

Rio - Após ficar de fora dos confrontos da seleção uruguia contra México e Estados Unidos, o meio-campista De Arrascaeta, do Flamengo, voltou a treinar com o grupo, e deve reforçar o elenco celeste no duelo contra a Jamaica, no próximo sábado (11). Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial da seleção do Uruguai mostrou uma parte dos treino. Confira:



La Selección trabajó en el Complejo hoy a la mañana.



Mirá cómo fue en https://t.co/qVMBrYJR1J#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/8t19lV0TvM — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2022 Vale lembrar que, em uma entrevista coletiva no começo da semana, o técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso, Vale lembrar que, em uma entrevista coletiva no começo da semana, o técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso, revelou que Arrascaeta já veio machucado do Flamengo , e por isto não entrou em campo contra Estados Unidos e México.

Mesmo de longe, o Flamengo segue monitorando a situação do seu camisa 14. O chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure, entra em contato constante com os médicos e fisioterapeutas do Uruguai.

Ainda sem De Arrascaeta, o Flamengo enfrentará o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta.