Zé Ricardo comenta sobre sua primeira vitória no Japão - Reprodução/DAZN

Zé Ricardo comenta sobre sua primeira vitória no JapãoReprodução/DAZN

Publicado 18/06/2022 12:31

Rio - Após bom início de temporada no Vasco, o técnico Zé Ricardo foi contratado pelo Shimizu S-Pulse, da primeira divisão do Japão. E a estreia do treinador foi com vitória em casa. Neste sábado, a equipe venceu o Avispa por 3 a 1, com direito a gol do brasileiro Thiago Santana. Depois do triunfo, o comandante comemorou o resultado e projetou as próximas semanas no time.



"Estou muito feliz com essa vitória na minha estreia. Foi um jogo difícil, duro, mas no final conseguimos os três pontos que são muito importantes para a nossa luta no campeonato. Vamos seguir trabalhando, conhecendo cada vez melhor o elenco, para que nossas ideias sejam assimiladas o mais rápido possível. Agora é descansar um pouco e já mirar o próximo jogo", disse Zé Ricardo.

"Os últimos dias foram muito corridos, cansativos. Chegamos no Japão no sábado passado e fomos muito bem recebidos por todos. Foram poucos dias para preparar a equipe para esse jogo. Muito trabalho, dedicação, ainda não acostumamos com o fuso. Gostaria de agradecer a diretoria, ao Staff do clube e ao grupo de jogadores que se doou ao máximo nessa primeira semana", completou.

O Shimizu S-Pulse vivia jejum de vitórias antes da chegada de Zé Ricardo, e mesmo com o bom resultado deste sábado, segue na zona de rebaixamento do torneio, com 16 pontos. O próximo compromisso do time japonês é contra o Kyoto Sanga, pela terceira rodada da Copa do Imperador.