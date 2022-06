Pedro Scooby com o filho, Dom - Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2022 15:41

Rio - O filho de Pedro Scooby, Dom, de apenas 10 anos, mostrou que puxou a habilidade em cima de uma prancha do pai (no caso do garoto, com rodinhas) e foi campeão de um torneio de skate em Portugal. O momento foi comemorado nos stories do papai coruja.



A disputa foi organizada pela Liga Pro Skate, que é aberta para atletas federados e reconhecida pela World Skate, órgão que dirige o skate e é reconhecido pelo COI (Comitê Olímpico Internacional). Dom venceu na categoria Street e seu irmão mais novo, Bem, de seis anos, também competiu mas não subiu no pódio.



Scooby costuma compartilhar vídeos incentivando os filhos na pratica do esporte. Dom tem um perfil no Instagram com 180 mil seguidores. Já Bem, que estyá iniciando no mundo das competições, possui um perfil com 15 mil seguidores.

Recentemente, o surfista e ex-BBB compartilhou um momento de aprendizado do filho caçula que se lamentava de não conseguir executar manobras como seu irmão mais velho.



"O que tento ensinar aos meus (filhos) é que, a vida vai te dar alguns tombos, você vai sentir medo, mas se você for paciente e perseverante, você vai alcançar seus sonhos! Sempre com muito amor e sem passar por cima de ninguém! Hoje no skate, amanhã na vida! O Bem hoje estava me perguntando porque ele não conseguia mandar nenhuma manobra e tivemos uma longa conversa, e aí está o resultado! E isso não tem preço na vida que pague", postou o surfista.