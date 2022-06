Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 19/06/2022 13:54

Rio - Musa do Corinthians, Paula Lima gosta de estar sempre saradíssima. Para isso, a modelo malha pesado e tem uma alimentação saudável. "Faço exercícios físicos, às vezes, por horas, e procuro me alimentar bem. Mas tudo feito com supervisão profissional", conta.

fotogaleria

Mas quando o assunto é a estética do parceiro, a modelo revela que isso não faz diferença para ela. "O que me faz ficar com alguém vai muito além do aspecto físico. Eu admiro o caráter, também tem que ser carinhoso, verdadeiro, divertido e um cara do bem. Se o sarado possuir essas qualidades, eu fico, mas se não tiver, não vou ficar só por causa do corpo dele", afirma.Paula diz que já ficou com homens que não tinham o corpo sarado. "Os gordinhos são até mais carinhosos. Mas não dá nunca para generalizar. Sintetizando o que realmente importa é o que a pessoa é por dentro", finaliza.