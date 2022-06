Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid - AFP

Publicado 19/06/2022 13:57

Rio - O técnico Zinedine Zidane, um dos desejos do Paris Saint-Germain para assumir a vaga de Mauricio Pochettino, não deve aceitar o convite da equipe de Neymar, Messi e cia. Segundo informações da emissora "RMC", o ex-jogador deseja comandar a seleção francesa. Vale lembrar que Didier Deschamps deve deixar o comando da seleção após a Copa do Mundo do Catar.

Os dirigentes do PSG tentaram convencer Zizou de todas as formas, mas o treinador optou por seguir livre no mercado. Vale lembrar que Zidane é um sonho antigo dos donos do clube francês, especialmente do presidente Nasser Al-Khelaifi. No entanto, a "RMC" ainda destacou que "tudo permanece aberto para o futuro".

Diferentemente do que acontece com o técnico Tite, que já anunciou que deixará a seleção brasileira após o Mundial de novembro, a seleção francesa ainda não definiu, exatamente, o futuro de Deschamps. No entanto, a tendência é que ele deixe o comando da equipe, independente do resultado da Copa do Mundo.

Zinedine Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid, em 2021. Pelo clube Merengue, o francês conquistou três edições da Liga dos Campeões da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da UEFA, duas Supercopas da Espanha, e dois Mundiais de Clubes da FIFA. Além disso, Zizou foi eleito pela FIFA como o melhor treinador do planeta nas temporadas de 2016/17 e 2017/18.