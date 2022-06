Funcionário de Cristiano Ronaldo bate carro do atleta avaliado em R$ 10 milhões - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 21:30

Rio - O craque Cristiano Ronaldo recebeu uma péssima notícia durante as suas férias. O Bugatti Veyron, do atacante do Manchester United, avaliado em R$ 10 milhões, se envolveu em um acidente na região de Mallorca, na Espanha, após o funcionário do atleta perder o controle do veículo. O carro é uma rara versão do Grand Sport Vitesse, capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos. A informação é do jornal espanhol "Última Hora".

Por outro lado, não houve feridos durante o acidente com o veículo, apesar de ter sofrido danos que devem custar caro para Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o Veyron bateu em um muro, do lado de um depósito de botijão de gás.

O craque português é bastante conhecido por ser um colecionador de carros esportivos. Recentemente, Cristiano Ronaldo adquiriu um Chiron, com mais de 1500 cv e que pode chegar a 100km/h em apenas 2,5 segundos. Além disso, o jogador é apontado como um dos compradores do novo Centodieci, de 1600 cv e avaliado em R$ 45 milhões.