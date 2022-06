Publicado 21/06/2022 09:30

Rio - A CBF escolheu a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, para ser palco da partida entre Brasil e Argentina, que acabou suspensa no ano passado. A entidade máxima tem até a próxima quarta-feira para comunicar a Fifa e também a AFA. A informação é do narrador Galvão Bueno.

A partida entre as duas seleções está marcada para o dia 22 de setembro. No dia 27 do mesmo mês, a intenção da CBF é de que a Seleção jogue contra uma seleção africana. O duelo contra a campeã da Copa América só não será realizada em São Paulo caso a Argentina sugira outro local, como por exemplo na Europa. Cenário que seria ainda melhor para a CBF.

Brasil e Argentina vivem grandes momentos e são consideradas duas das principais favoritas ao título da Copa do Mundo. O duelo contra os "hermanos" será bastante importante para a seleção brasileira, já que a equipe de Tite não poderá encarar amistosos contra europeus antes do começo do Mundial.