Publicado 21/06/2022 10:00

Rio - A temporada de 2021/2022 foi excelente para Vinicius Junior. O brasileiro, de 21 anos, foi um dos protagonistas dos títulos do Espanhol e da Liga dos Campeões conquistados pelo Real Madrid. Em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o atacante afirmou que o treinador da Seleção, Tite, costuma conversar bastante com Carlo Ancelotti, comandante do clube merengue.

"Nas convocações, quando a Seleção tem jogo muito próximo dos do Real, o Ancelotti pede a liberação para o Tite, para tirar de um jogo ou outro. E o Tite também conversa sempre o Ancelotti sobre como eu vou melhor no Real. Ele perguntou para o Ancelotti como eu poderia render mais na seleção também", afirmou o brasileiro, que ainda disse que os técnicos "se gostam muito".

Vinicius Junior é uma das principais esperanças da seleção brasileira na luta pelo hexacampeonato da Copa do Mundo. O atacante, de 21 anos, vem rendendo bem nas últimas partidas sob o comando de Tite.