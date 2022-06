Neymar e Bruna Biancardi estavam presentes na aeronave - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna Biancardi estavam presentes na aeronaveReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2022 11:08 | Atualizado 21/06/2022 11:22

Rio - O jogador da seleção brasileira e do PSG, Neymar, passou por um susto na madrugada desta terça-feira. O avião que trazia o craque dos Estados Unidos para o Brasil precisou realizar um pouso forçado na cidade de Boa Vista, em Roraima. As informações foram dadas em primeira mão pela "ESPN".

O piloto teve que realizar o pouso, por conta de um problema no para-brisa. Para evitar questões com a pressurização, a aeronave desviou a rota original e pousou por volta das 2h desta terça-feira no aeroporto da cidade.

Além do jogador da Seleção, estavam no voo a sua namorada Bruna Biancardi, sua irmã Rafaella, além de alguns amigos de Neymar. Todos eles passaram a noite em Roraima e vão seguir nas próximas horas para São Paulo.

Com o futebol europeu de férias, Neymar irá permanecer alguns dias no Brasil, antes de voltar para Paris para iniciar os preparativos para mais uma temporada defendendo o PSG.