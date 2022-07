Vitinho - Marcelo Cortes / Flamengo

VitinhoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/07/2022 19:14

Rio - O atacante Vitinho, do Flamengo, foi sugerido por Renato Maurício Prado, em seu canal no YouTube, para jogar no Botafogo. Após a vitória do Rubro-negro por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o jornalista criticou a atuação do jogador, de 28 anos, que foi revelado pelo Alvinegro.

"O Vitinho dá a sensação que ele está ali por obrigação. Não dá mais! Desistam do Vitinho. Se eu fosse o Flamengo, chamava o John Textor e dizia: ‘Amigo, você não quer comprar o Vitinho? Faz uma oferta, não precisa ser grande’. O problema é que o contrato do Vitinho termina no final do ano. Daqui a pouco ele vai poder assinar de graça para sair no final do ano, mas não tem sentido o Flamengo renovar com ele", reclamou Renato Maurício Prado.



"Ele entra em campo e parece que está em outra dimensão. A cara dele, a insegurança… ele não faz mais nada.(…) Me deem cinco grandes atuações do Vitinho. Ele não consegue. Jogador sem sangue! Eu não aguento jogador sem sangue no Flamengo. Pode não ser craque, que faz a diferença em todo o jogo, mas tem que ter sangue! O Vitinho não tem sangue. Ele entra em campo parecendo que ele cumpre uma obrigação tediosa", completou.