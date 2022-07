Luto - Reprodução

Publicado 18/07/2022 11:00

Rio - O ex-jogador de rúgbi e da seleção inglesa, Ricky Bibey, foi encontrado morto neste fim de semana, na Itália. O corpo do atleta foi achado em um hotel ao lado de uma mulher, que estava gravemente ferida. De acordo com o jornal inglês "The Sun", ambos participaram de um "jogo sexual", que acabou não terminando bem.

O ex-jogador, que tinha 40 anos, teria chegado à cidade de Florença, na Itália, na última sexta. Ele e a mulher, de 43 anos, teriam se hospedado, deixado o hotel e retornado às 2h de sábado. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", um funcionário do hotel afirmou que "ruídos foram ouvidos vindos do quarto e então uma camareira viu a mulher sair seminua, com sangue nela e gritando por socorro". A reportagem do "Daily Mail" afirmou que após a ação da mulher "foi quando o alarme foi disparado e a polícia e os paramédicos foram chamados. O homem estava no chão e, apesar das tentativas de salvá-lo, foi declarado morto no local", disse..

A polícia afirmou que a mulher foi encontrada ensanguentada e machucada antes de ser levada ao hospital. Ela continua hospitalizada e sedada. Ricky Bibey se aposentou do esporte em 2012, fez 215 jogos por cinco times da liga de rúgbi, incluindo três passagens pelo clube Leigh Centurions.