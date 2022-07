Marcelo - AFP

Publicado 18/07/2022 19:20

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo segue sem clube desde que deixou o Real Madrid. De acordo com o portal "Foot Mercato", o brasileiro teria sido oferecido ao Lyon. No entanto, o salário do jogador teria assustado e esfriado o interesse do clube francês no atleta.

Marcelo receberia cerca de nove milhões de euros (R$ 49 milhões) por ano na Espanha. O Lyon procura a contratação de um lateral, após o retorno de Emerson Palmieri ao Chelsea. Com o valor elevado do brasileiro, o clube francês deve focar na contratação de Estupiñan, do Villarreal.

O lateral, de 34 anos, teve seu nome ventilado em clubes como Botafogo e Fluminense, além de equipes dos EUA, mas deseja seguir na Europa. Milan, Fenerbahçe e Monza já foram colocados como possíveis interessados, mas nenhuma negociação foi confirmada.

Ídolo do Real Madrid, Marcelo deixou o clube no fim da última temporada após mais de 15 anos na equipe espanhola. O lateral conquistou muitos títulos, entre eles: cinco Ligas dos Campeões. Pela seleção brasileira, o jogador disputou as Copas de 2014 e 2018.