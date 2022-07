Paulinho - Divulgação / Bayer

Publicado 19/07/2022 11:44

Rio - O atacante revelado pelo Vasco, Paulinho não deverá renovar contrato com o Bayern Leverkusen, da Alemanha. O jogador, de 22 anos, entrou no último ano de vínculo, válido até junho de 2023, e deve encerrar o ciclo com os alemães nesta janela de transferências, aberta na última segunda-feira (18). As informações são do jornalista Bruno Andrade, do "UOL".

Com a forte possibilidade de perder o atacante de graça, o Leverkusen tem interesse desde já em uma venda. O valor já estipulado seria abaixo dos 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 27,5 milhões). Alvo de clubes da Espanha, Inglaterra e Itália, Paulinho prefere continuar na Europa, uma vez que não vai abrir mão de um significativo valor de luvas e prêmio de assinatura.

Analisado internamente por interessados no futebol brasileiro, entre eles Atlético-MG e Palmeiras, mas sem oferta oficial, o atacante também possui em seu horizonte retornar ao seu país de origem, mas hoje está em segundo plano.