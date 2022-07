Daniel Alves é o novo reforço do Pumas-MEX - Divulgação

Publicado 23/07/2022 17:23

Rio - Apresentado neste sábado pelo Pumas-MEX, o lateral Daniel Alves já chegou causando polêmica. Em entrevista à "TUDN", o brasileiro falou sobre sua expectativa para atuar no México, mas acabou cometendo uma gafe ao abordar a cultura mexicana.

"Tenho uma relação desde criança com o México, este país, essa cidade, essas pessoas sempre me moveram. Eu assistia Chaves, Chapolin, Chiquititas. Tenho paixão por essa cultura", disse Dani.

"Chiquititas", novela infantil citada por Daniel Alves, foi produzida na Argentina, e não no México. Além disso, os personagens históricos Chaves e Chapolin fazem parte do programa "Chespirito",que era exibida pela Televisa, rede de TV que é dona do América-MEX, maior rival do Pumas.