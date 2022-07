Cássio (E) antes de jogo contra o Internacional - RICARDO DUARTE / Internacional

Publicado 26/07/2022 09:00 | Atualizado 26/07/2022 09:14

Rio - O primeiro turno do Brasileirão acabou e o Palmeiras tem uma vantagem de quatro pontos na liderança. No entanto, o equilíbrio, marca da primeira parte da competição deverá continuar no segundo turno. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o goleiro do Corinthiams, Cássio citou a dificuldade das partidas da competição e elegeu o Fluminense como o melhor futebol entre os clubes brasileiros.

"Está muito difícil. É difícil ver equipes despontando, vitórias largas. A maioria é 1 a 0, 2 a 0. O Fluminense vem jogando o melhor futebol, na minha opinião. Mas no final das contas, quando você conquista um título, você esquece se ganhou dez partidas por 1 a 0", afirmou.

O Timão ocupa a segunda colocação, enquanto o Fluminense está em terceiro, com um ponto a menos que o Alvinegro e cinco atrás do líder Palmeiras. No meio de semana, o Tricolor e o Corinthians entraram em campo pela Copa do Brasil.