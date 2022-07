Casagrande x Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 26/07/2022 10:53

Rio - Casagrande falou abertamente sobre sua treta com Tiago Leifert e explicou os motivos de sua mágoa com o ex-colega de Globo. Em entrevista ao jornalista Thiago Asmar na noite da última segunda-feira, o comentarista afirmou que o ex-apresentador do "BBB", tentou ridiculariza-lo em algumas situações ao longo dos anos em que trabalharam juntos.

“Teve quatro situações que não foram legais de comportamento dele comigo. Ele sabe muito bem, eu não vou abrir porque eu não sou de falar. Não vou contar. Tiveram quatro situações que ele tentou me ridicularizar ao vivo. Eu não tenho amizade com ele. Já chegou em uma mesa que cumprimentou um por um, me pulou e cumprimentou o outro. Na mesa, tinham pessoas que eu falei que ele estava estranho e viram isso acontecer. Eu tenho prova, não vou falar nome porque não preciso de testemunhas, mas aconteceu”, afirmou o ex-jogador.

Casão também descartou uma possível aproximação com Tiago e disse não ter interesse em uma amizade com o jornalista.

“Tem um muro entre eu e ele. Ele tem um jeito e eu tenho outro. Ele não se interessa por minha amizade, e eu não me interesso pela dele. Você (Asmar) me atacou pra cacete, mas não tem um muro na nossa relação. Eu peguei pesado com ele em nada“, completou.