Neymar não vive bom momento pelo PSGAFP

Publicado 26/07/2022 11:42

Rio - O defensor Thomas Meunier, do Borussia Dortmund, disse em entrevista à revista alemã "Kicker", publicada nesta terça-feira, que Neymar 'perdeu sua magia' no Paris Saint-Germain e não é mais o jogador de antes. O atleta belga afirmou que admirava o brasileiro durante seu período no Barcelona, mas hoje é diferente.

"Tenho que admitir que era um grande fã do Neymar quando ele ainda jogava no Barcelona. A "Remontada" é toda sua. Se eu tivesse 10 anos, teria um pôster dele no meu quarto. Em Paris, no entanto, ele perdeu a sua magia, no meu ponto de vista", opinou Meunier.



A "Remontada" foi quando o Barcelona venceu o PSG por 6 a 1, no Campo Nou, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na temporada de 2016/17. Com isso, o clube francês conseguiu superar o 4 a 0 no jogo de ida. Nesse confronto, Neymar marcou dois gols.

Meunier e Neymar jogaram juntos durante três temporadas no Paris Saint-Germain, entre 2017/18 e 2019/20. O jogador da Bélgica deixou o PSG em meados em 2020, depois de não renovar contrato e foi para o clube que defende atualmente, o Borussia Dortmund, da Alemanha.