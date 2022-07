Luto - Reprodução

Publicado 26/07/2022 12:41

Miranda, ex-lateral Reprodução Rio - Faleceu na noite da última segunda-feira, em Presidente Prudente, aos 74 anos, o ex-lateral-direito Miranda, que tinha passagens por Botafogo e Fluminense na década de 70. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada. Desde 2012, ele sofria com problemas de saúda devido a um AVC.

Miranda chegou ao Rio em 1974 para defender o Botafogo, vindo do Corinthians, envolvido em uma troca com o atacante Roberto Miranda. Ficou no Glorioso até 1977, quando se transferiu para o Fluminense. Com a camisa tricolor, foi bicampeão carioca.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e enterro do ex-jogador.