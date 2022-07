Troféu da Série A - Divulgação / CBF

26/07/2022

Rio - O zagueiro Renan, do Bragantino, que se envolveu em um acidente com a morte de um motociclista em Bragança Paulista, na semana passada, relatou que teve de se mudar da cidade após receber ameaças de morte. O jogador disse à Justiça que teme por sua integridade física e da sua família. Ele deixou a prisão após pagar fiança e vai responder em liberdade pelo crime. As informações são do portal "UOL".

Renan Divulgação / Bragantino

Renan, de 20 anos, foi preso depois do atropelamento e morte de um motociclista na última sexta-feira em que se recusou a fazer o teste do bafômetro e contou a polícia que havia bebido antes de dirigir. Além disso, o jogador não era habilitado.

O zagueiro irá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar com os agravantes de dirigir sob influência de álcool e não ser habilitado para dirigir. A pena pode chegar a dez anos. Fora da prisão, Renan pagou a fiança de R$ 242 mil, equivalente a quase três salários recebidos como jogador do Bragantino.