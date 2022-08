Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

16/08/2022

Rio - Um dos principais destaques do Brasileirão, o meia Gustavo Scarpa afirmou que torce para que Pedro, atacante do Flamengo, receba oportunidades na seleção brasileira. Os dois, que foram revelados na base de Xerém, atuaram juntos no Fluminense até 2017, quando o meia deixou o Tricolor.

"Eu torço muito para que ele vá, porque além de ser talentoso, é um cara do bem, então eu torço para que ele realize esse sonho", afirmou em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV.

Scarpa tem contrato até o fim do ano e irá para o Nottingham Forrest, da Inglaterra. Convocado para a seleção brasileira quando ainda defendia o Fluminense, o meia alimenta um sonho de voltar a atuar pela Seleção.

"Mesma forma que eu sonhei com a Premier League, eu continuo sonhando (com a Seleção). Tem caldo ainda. A gente sabe que o mercado lá abre mais portas para a Seleção, você estar disputando a melhor liga do mundo abre portas para a Seleção, para outros clubes... Acho válido sonhar até o fim", concluiu.