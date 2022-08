Ação voltada para a inclusão social foi realizada no Centro de Futebol Zico no último final de semana - Frederico Steiner

Publicado 16/08/2022 10:30 | Atualizado 16/08/2022 10:50

Rio - Mais uma ação voltada para a inclusão social foi realizada no Centro de Futebol Zico no último final de semana. O 1º Futebol Inclusivo - Autismo aconteceu em parceria com a Clínica Rehabilitar, fazendo com que crianças atípicas participassem de práticas esportivas e de recreação no mesmo ambiente com as neurotípicas. Os pais das crianças puderam acompanhar de perto, sob olhar de Thiago Coimbra, filho do Zico e Presidente das Escolas Zico 10, além da presença do cantor Ito Melodia, engajado na causa do autismo no Rio de Janeiro.

Idealizadora, a Doutora Vivian Rodrigues comentou a importância da ação e sua satisfação em poder realizar um momento inclusivo tão importante para as crianças. "Surgiu da necessidade de incluir essas crianças com autismo em qualquer ambiente e logo veio a ideia do futebol. Fui recebida super bem pelo Thiago e sua equipe, desenvolvemos a ideia e deu tudo certo. É um sentimento de realização, pois o maior objetivo é essa conscientização, com famílias tanto das minhas crianças autistas, quanto dos alunos Zico 10, entendendo que todos são capazes de viver juntos." Destacou a Drª Vivian.

O campo da Arena Zico 10 foi tomado por um clima de amor, união e felicidade, com as crianças atípicas e neurotípicas compartilhando o mesmo espaço, brincando e se divertindo. Ao final, todas as crianças receberam medalhas entregues pela equipe Centro de Futebol Zico, como marco de uma ação importante e necessária para o bem estar e desenvolvimento social. O intérprete Ito Melodia cantou sua música feita especialmente para as pessoas com autismo, emocionando os pais e familiares presentes.