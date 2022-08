Diego Loureiro atuará pelo Dragão até o fim da temporada - Foto: Divulgação/Atlético-GO

Publicado 16/08/2022 10:46

Nesta terça-feira, o Atlético-GO anunciou a contratação do goleiro Diego Loureiro. O jogador, que tem vínculo com o Botafogo até o fim de 2024, fechou com o Dragão por empréstimo válido até o final da temporada de 2022. Ele chegou a acertar com o Guarani, mas não assinou o contrato por discordâncias no momento da assinatura.

É DO DRAGÃO! O goleiro Diego Loureiro (24 anos) é reforço do Atlético para o restante da temporada. O jogador chegar por empréstimo junto ao Botafogo. SEJA BEM-VINDO! #DRAGÃO pic.twitter.com/2KKZPNlfbi — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 16, 2022

Diego Loureiro foi titular na temporada passada, quando foi campeão da Série B no Botafogo, mas perdeu espaço na equipe com a volta de Gatito Fernández. Neste ano, ele atuou em cinco partidas, a última justamente no empate com o Atlético-GO, quando falhou duas vezes no mesmo lance que gerou o gol do Dragão.

O goleiro de 24 anos parou de ser relacionado para os jogos do Botafogo desde que começou a negociar sua saída, ainda para o Guarani. A última partida que ficou no banco de reservas foi contra o Santos, pela 18ª rodada da Série A, dia 20 de julho.

O Atlético-GO, por sua vez, estava a procura de um goleiro desde a lesão de Ronaldo, que se machucou no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Nacional, do Uruguai. O titular da posição é Renan, também ex-Botafogo.