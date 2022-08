Maiára Quiderolly - Reprodução / Internet

Publicado 16/08/2022 10:38

Rio - Grávida do atacante do Ceará, Jô, a influenciadora Maiára Quiderolly voltou a desabafar sobre os ataques que recebeu nas redes sociais após anunciar que estava esperando um filho do jogador. Os dois se relacionaram, quando o veterano era casado com Claudia Silva. Em entrevista à revista "Quem", Maiára afirmou que ser mãe era a realização de um sonho para ela.

"Me julgaram muito quando falei que tinha algumas peças de grife que nunca usei e ia vender, porque queria dar de tudo ao meu filho, sem esperar o pai. Fui muito julgada, mas pedi muita blindagem a Deus. Toda vez que era criticada, parava tudo o que estava fazendo e fazia uma oração. Até um dia em que postei uma foto da minha barriga mais aparente e uma seguidora escreveu: 'espero que seu filho morra ou você sofra no seu parto e morra'. São comentários que não me afetam mais, que não pego para mim", afirmou.

A influenciadora afirmou que o desenvolvimento do filho em seu ventre tem a ajudado a lidar com as críticas que continua recebendo nas redes sociais.



"Não é fácil lidar com hater, ainda mais grávida, com os hormônios à flor da pele. Mas meu filho começou a me dar força desde que comecei a vê-lo formadinho. Antes só via uma bolinha, sabia que tinha um bebê, mas não via nada. Quando o vi se mexendo no ultrassom, com o corpinho... foi transformador, um divisor de águas. Ele precisa de mim. Aí a chave da minha vida virou para algo muito melhor. Por mais que tenha acontecido tudo do jeito que aconteceu, fiz o meu filho com o homem que eu amava. Ele veio fruto de um amor", disse.