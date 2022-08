Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 16/08/2022 11:00

Jorge Jesus, técnico do Fenerbahçe, comentou sobre a possibilidade do clube turco contratar Cristiano Ronaldo na janela de transferências. Em coletiva após a vitória de sua equipe por 6 a 0 sobre o Kasimpasa, pela Super Lig, o Mister abriu as portas para o veterano.

"Claro que somos amigos, mas o Ronaldo tem outras ambições, outras ideias, que não o colocam em vias de jogar em um país que ele não considera o top 5 da Europa. Eu não tomo essa decisões. Não sei para onde ele vai, mas, para o Fenerbahçe é certeza que não vem. E não é porque eu não quero, ele que não quer."

No início da janela de transferências, Cristiano Ronaldo pediu para deixar o Manchester United. O atacante tem o desejo de disputar uma Champions League, enquanto o Fenerbahçe luta para entrar na fase de grupos da Liga Europa.

No entanto, o clube inglês está insatisfeito com a postura do jogador nas últimas semanas e cogita rescindir o contrato com o atleta. Os Diabos Vermelhos não receberam nenhuma proposta pelo português, que está em baixa na Europa.