Neymar, Mbappé e Messi se envolveram em polêmica recente pelo PSG - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 18/08/2022 17:42

Mais um nome importante do futebol mundial criticou as atitudes recentes de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain. Desta vez, Wayne Rooney, ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa, disparou contra o francês.

"Um jogador de quase 24 anos trombando no Messi? Nunca vi um ego maior do que este na minha vida. Alguém precisa lembrar ao Mbappé que, aos 24 anos, Messi já caminhava pra sua quarta Bola de Ouro", declarou Wayne Rooney.

A trombada citada pelo ex-jogador, hoje treinador do D.C. United (EUA), aconteceu no jogo do PSG contra o Montpellier. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Mbappé trombando levemente com Messi, fazendo com que mais críticas fossem feitas ao camisa 7.

As atitudes de Mbappé tem tomado as manchetes do noticiário do futebol internacional. Internamente, a postura do PSG é conservadora; dirigentes como Luís Castro procuraram resolver o conflito do francês com Neymar ainda no vestiário.

Diversas personalidades do futebol tem se pronunciado sobre o assunto, como Thiago Silva, que saiu em defesa de Neymar. O novo contrato de Mbappé com o PSG teria lhe garantido um status de "dono do time", segundo jornais franceses.