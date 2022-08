Antony está disposto a deixar o Ajax para jogar no United - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/08/2022 17:52

Cria do São Paulo, o atacante Antony vive momentos de indefinição na Holanda. O brasileiro já expressou a vontade de deixar a equipe holandesa para vestir a camisa do Manchester United. Por conta das tratativas, inclusive, ele não treinou neste sábado e pode ficar de fora do próximo compromisso do Ajax.

Os Red Devils já fizeram uma proposta pelo atacante, mas não obtiveram sucesso nas tratativas. O Ajax exige, no mínimo, 68 milhões de libras (cerca de R$ 416 milhões) por Antony, e a diretoria do Manchester United analisa a situação para ver se vale a pena "quebrar a banca" pelo jogador.

Com as notícias vindas de Amsterdã, no entanto, o jogador parece estar mais próximo da equipe inglesa. O Manchester United já planeja uma nova investida, embora considerem a negociação complicada e vejam Cody Gakpo, do PSV, como uma opção mais viável. As informações são do jornalista Fabrício Romano.

Como mencionado, Antony pode ficar de fora do próximo compromisso do Ajax na temporada, que será diante do Sparta Roterdã. As equipes se enfrentam no sul da Holanda neste sábado, às 9h30 (de Brasília).