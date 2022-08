Estádio do Vélez será parcialmente interditado na semifinal da Libertadores contra o Flamengo - Divulgação: Twitter/Vélez Sarsfield

Publicado 20/08/2022 18:17 | Atualizado 20/08/2022 18:17

A Unidade Disciplinar da Conmebol definiu a punição ao Vélez Sarsfield (ARG) pelos episódios de violência ocorridos na partida contra o Talleres (ARG), nas quartas de final da Libertadores, no último dia 3 de agosto. No jogo de ida da semifinal contra o Flamengo, no dia 31 de agosto, o setor "Platea Sur Alta" do Estádio José Almafitani estará interditado, sem a presença de público.

A punição é referente às brigas que ocorreram no setor do estádio no jogo entre Vélez e Talleres, entre torcedores das duas equipes. Por diferentes infrações, a Conmebol também multou o clube de Buenos Aires em 95 mil dólares, aproximadamente R$ 490 mil reais.



O setor interditado pela Conmebol tem capacidade para 6.072 lugares. A capacidade total do José Almafitani para 49 mil torcedores.

Depois de receber o Flamengo em Buenos Aires, no dia 31 de agosto, o Vélez Sarsfield visitará o Rubro-Negro no Maracanã, em 7 de setembro. Os ingressos para a partida decisiva já estão esgotados.



Além das punições ao Vélez, a Unidade Disciplinar da Conmebol também multou o técnico Alexandre Medina em 50 mil dólares.