Cristiano Ronaldo não está nos planos do Olympique de Marselha - AFP

Cristiano Ronaldo não está nos planos do Olympique de MarselhaAFP

Publicado 25/08/2022 13:30

Pablo Longoria, presidente do Olympique Marseille, está irritado com os rumores sobre uma possível chegada de Cristiano Ronaldo, segundo Fabrizio Romano. O clube francês não negocia a chegada do atacante português nesta janela de transferências.

O mandatário, assim como todo o quadro esportivo do Olympique de Marselha, busca reconstruir a equipe através da contratação de grandes nomes, como Alexis Sánchez e Eric Bailly. E o camisa sete do Manchester United não se enquadra nos ideais do clube.



Ainda assim, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, busca encontrar a melhor solução para seu cliente no mercado. O atleta quer jogar a Champions League, mas vê diversas portas se fechando e a janela de transferências chegando perto do fim.

Apesar da situação indefinida, o veterano segue treinando e comprometido com os Red Devils no dia a dia. O Manchester United volta aos gramados no próximo sábado, diante do Southampton, e o atacante não sabe se será titular ou se iniciará o jogo no banco de reservas mais uma vez.