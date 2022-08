SBT - Bruno Silva

25/08/2022

Rio - Após perder os direitos da Libertadores e assumir os direitos de transmissão da Sul-Americana, o SBT tenta adquirir mais competições com a participação de clubes brasileiros em 2023. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", a emissora de Silvio Santos tem o interesse de contar com a Série B e com o Campeonato Carioca do no que vem.

As conversas estariam mais adiantadas para a transmissão da Segundonda. De acordo com o site, houve reuniões na semana passada, com a presença de executivos do SBT, como José Roberto Maciel, presidente do Grupo Silvio Santos. O encontro aconteceu na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, esteve presente.

Segundo o portal, os clubes da Série B e até aqueles que brigam para não cair na Série A entraram em contato com o SBT e relataram o desejo de um horário fixo em rede nacional para a competição a partir do ano que vem. Em 2021, a Band e a RedeTV! já realizaram a proposta. A emissora de Silvio Santos gostou da ideia e tenta articular.

O contrato atual da Globo pela transmissão da Série B vai até o fim do ano. Apesar dos esfriamentos nas conversas para um renovação, a emissora carioca deseja manter o produto, principalmente para o SporTV, seu canal esportivo da TV.

Em relação ao Carioca, as conversas ainda estão embrionárias. A Record TV transmitiu as duas últimas edições do torneio. Além do SBT, a Rede Globo também tem interesse de voltar a ser responsável pela exibição da competição. De acordo com o portal, a Ferj preferiu não falar em nomes, mas confirma que está no mercado e deseja ter um acordo com qualquer TV até o fim do ano.

Em 2020, o SBT foi responsável por transmitir a reta final do Carioca. Após a Globo rescindir o contrato com a competição em andamento, após a paralisação por conta da pandemia, a emissora de Silvio Santos foi responsável por exibir a final entre o Flamengo e o Fluminense. O jogo chegou a ganhar da emissora carioca e atingir picos de 34 pontos no Rio de Janeiro, índice altíssimo para seus padrões.