Novak Djokovic está fora do US Open - AFP

Publicado 25/08/2022 14:25

A organização do US Open lamentou o abandono do tenista Novak Djokovic, tricampeão do torneio (2011, 2015 e 2018), em razão de não ter obtido visto para entrada nos Estados Unidos por não estar vacinado contra a COVID-19. O atleta teve o nome retirado da lista uma hora antes da realização do sorteio.

Em comunicado, a organização da competição explicou que nenhum dos cabeças de chave está completamente definido até o sorteio. Assim, com a desistência do sérvio, o americano Maxime Cressy torna-se cabeça de chave 32.

"Novak é um grande campeão e é uma grande infelicidade que ele não esteja apto a competir o US Open 2022, já que ele não está apto a entrar no país devido a política vacinal do governo federal para cidadãos não=americanos. Estamos ansiosos para reencontrar Novak no US Open 2023", disse parte da nota.