Uefa realizou o sorteio da fase de grupos da Champions LeagueReprodução

Publicado 25/08/2022 14:39

Rio - Os grupos da Liga dos Campeões 2022/2023 foram definidos em sorteio realizado pela Uefa nesta quinta-feira, em Istambul, onde será disputada a final do torneio. O resultado garantiu reencontros dos principais artilheiros da Europa com seus ex-clubes, já que o Barcelona de Lewandowski caiu no Grupo C do Bayern de Munique, time no qual o polonês jogava até a temporada passada, e o Manchester City de Haaland ficou no Grupo G ao lado do Dortmund, ex-time do norueguês.

Barça e Bayern ainda terão a companhia da Inter de Milão, que completa o trio do "grupo da morte" desta edição, com o Viktoria Plzen como azarão. No Grupo G, Sevilla e Copenhagen se juntaram a City e Dortmund.



Outra chave que promete grandes jogos é o Grupo H, que tem o Paris Saint-Germain como cabeça de chave. O time de Neymar vai enfrentar equipes que também possuem protagonistas brasileiros, caso da Juventus, com Arthur, Alex Sandro e Danilo, e o Benfica, que viu David Neres brilhar na fase preliminar do torneio. O Maccabi Haifa, de Israel, também está na chave.

Os jogos da fase de grupos da competição acontecerão entre os dias 6 de setembro e 2 de novembro. As oitavas de final serão entre 14 de fevereiro e 15 de março. As quartas serão entre os dias 11 e 19 de abril, enquanto as semifinais serão disputadas entre os dias nove e 17 de maio. A grande final está marcada para o dia 10 de junho de 2023.

Confira todos os grupos da Liga dos Campeões da Europa:

Grupo A

- Ajax (Holanda)

- Liverpool (Inglaterra)

- Napoli (Itália)

- Rangers (Escócia)

Grupo B

- Porto (Portugal)

- Atlético de Madrid (Espanha)

- Bayer Leverkusen (Alemanha)

- Club Brugge (Bélgica)

Grupo C

- Bayern Munique (Alemanha)

- Barcelona (Espanha)

- Inter de Milão (Itália)

- Victoria Pilzen (República Tcheca)

Grupo D

- Eintracht Frankfurt (Alemanha)

- Tottenham Hotspur (Inglaterra)

- Sporting (Portugal)

- Olympique de Marselha (França)

Grupo E

- Milan (Itália)

- Chelsea (Inglaterra)

- RB Salzburg (Áustria)

- Dínamo Zagreb (Croácia)

Grupo F

- Real Madrid (Espanha)

- RB Leipzig (Alemanha)

- Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

- Celtic (Escócia)

Grupo G

- Manchester City (Inglaterra)

- Sevilla (Espanha)

- Borussia Dortmund (Alemanha)

- Copenhagen (Dinamarca)

Grupo H

- Paris Saint-Germain (França)

- Juventus (Itália)

- Benfica (Portugal)

- Maccabi Haifa (Israel)