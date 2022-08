André Rizek fez comentário em sua conta no Twitter - Reprodução

André Rizek fez comentário em sua conta no TwitterReprodução

Publicado 25/08/2022 15:12

Apresentador do Grupo Globo, André Rizek alfinetou o lateral-direito Fagner, do Corinthians, pelo pênalti cometido com menos de um minuto no jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Em sua conta no Twitter, o jornalista elogiou a história do jogador, mas citou sua "sorte" em ter atuado boa parte da carreira sem a existência do árbitro de vídeo. No lance do duelo desta quarta-feira, a penalidade foi sinalizada pelo VAR.

"Fagner é um grande jogador. Um dos melhores da posição em sua geração e, na história do Corinthians, só está atrás do Zé Maria. Mas é um fato: deu sorte de passar a maior parte da careira atuando sem VAR…", opinou André Rizek.

A falha do lateral contribuiu para o placar empatado em 2 a 2 na primeira partida da semifinal da competição. A decisão será no dia 15 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena.

O time que passar para a final irá encarar o vencedor do duelo entre Flamengo e São Paulo. O jogo de ida entre as equipes terminou com vitória rubro-negra por 3 a 1, no Morumbi. A volta será no dia 14 de setembro, às 21h45, no Maracanã.