Publicado 25/08/2022 15:00

Rio - O atacante do Real Madrid, Karim Benzema, de 34 anos, foi eleito o melhor jogador do futebol europeu pela Uefa. A premiação foi entregada para o francês em cerimônia realizada nesta quinta-feira, durante o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. O centroavante era o favorito a conquistar o prêmio.

Benzema liderou o Real Madrid na conquista da última Liga dos Campeões, sendo o artilheiro da competição, com 15 gols. Os outros finalistas foram o goleiro belga Thibaut Courtois, também do Real Madrid, e o meia belga Kevin de Bruyne, que defende o Manchester City.



A vitória no prêmio da Uefa aumenta o favoritismo de Karim Benzema para outras premiações individuais da temporada. O atacante, de 34 anos, ainda pode conquistar a Bola de Ouro, da revista France Football, e também o prêmio de melhor do mundo da Fifa.



Benzema já construiu uma carreira importante com a camisa do Real Madrid, porém, a última temporada foi especial para o francês. O atacante, de 34 anos, atuou em 46 partidas, fez 44 gols e deu 15 assistências.