Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembroFabrice Coffrini/AFP

Publicado 25/08/2022 15:55

O Chile não desiste e permanece com a sua briga no tribunal para conquistar uma vaga no Mundial do Qatar, que será realizado entre novembro e dezembro. Inconformados com a decisão da Fifa, os dirigentes da Roja foram ao TAS e apresentaram queixa de Bryan Castillo, que teria defendido o Equador de forma irregular nas Eliminatórias da América do Sul.

Em conversa com a Reuters, Jorge Younge, secretário da Associação Nacional de Futebol Profissional, a expectativa é lutar até o fim na Justiça.



"Nós compreendemos as dificuldades em obter a vitória e convencer o tribunal que estamos certos, mas precisamos lutar até o fim e tentar que a justiça seja feita a nosso favor", disse.



Caso o Chile obtenha uma vitória nos tribunais, a seleção terá uma vaga no grupo A com Qatar, Senegal e Holanda.