Gustavo de Conti é o técnico da Seleção Brasileira masculina de basqueteDivulgação/CBB

Publicado 31/08/2022 17:00 | Atualizado 01/09/2022 10:47

Rio - Depois de 38 anos, o Brasil volta a receber a maior competição entre seleções masculinas de basquete das américas. Entre os dias 2 e 11 de setembro, o Ginásio Geraldão, em Recife, será a sede da Copa América de Basquete. A seleção brasileira inicia nesta sexta-feira, diante do Canadá, a caminhada em busca do quinto título de sua história e também de uma das sete vagas distribuídas pelo torneio para a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos. A competição terá a transmissão do sportv.

Na primeira fase do torneio, as 12 seleções foram divididas em três grupos. A equipe brasileira, comandada por Gustavo de Conti, está no grupo A e enfrenta, além do Canadá, a Colômbia no sábado; e o Uruguai, na próxima segunda-feira.

Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares. A partir daí os jogos serão eliminatórios e quem perder estará fora da competição.