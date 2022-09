Neymar e Bruna Marquezine viveram relacionamento conturbado - reprodução instagram

Publicado 14/09/2022 16:48

Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", disponível no Youtube, Bruna Marquezine relembrou os períodos de relacionamento com Neymar Jr., destaque da Seleção Brasileira há mais de dez anos. Em quase duas horas de programa, Bruna falou sobre sua carreira artística, a consolidação dela como celebridade e até sobre sua relação com a religião.

Entretanto, sua relação com o atleta da Seleção Brasileira também foi pauta e despertou, novamente, o interesse do público. Enquanto falava sobre a carreira e as dificuldades impostas pela super exposição, Bruna lembrou de quando começou a namorar com Neymar, a personalidade brasileira mais famosa do planeta.



A atriz, que está trabalhando com a DC Comics para o lançamento de um novo filme, contou que foi muito difícil lidar com a pressão em torno da sua imagem "perfeita".



"Logo depois disso tudo, eu comecei a namorar outra pessoa muito famosa. Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural. Fui entendendo que valia muito mais ser um exemplo real do que uma perfeição, que a gente sabe que não existe", comentou.

Bruna também citou a dificuldade que tinha dentro do relacionamento e que a visão de fora não condizia com a realidade.



"Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé. Não tinha nada de anormal na minha vida para uma menina de 18 anos, mas eu estava em uma lupa e isso rendia, e rende até hoje, cliques e vendas."