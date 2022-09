Luva de Pedreiro e Falcão - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2022 11:35 | Atualizado 15/09/2022 11:36

Rio - Luva de Pedreiro está mais uma vez envolvido em uma polêmica com empresários. De acordo com o colunista Léo Dias, o influenciador esportivo nunca pensou em desistir da carreira e a pausa seria uma estratégia para deixar Falcão, seu atual empresário, e assinar com o senegalês Khaby Lame, astro do TikTok que acumula 149 milhões de fãs.

Segundo o jornalista, as sondagens de Lame a Luva começaram no último mês, quando o influencer esteve na casa do empresário, em Milão. O "abandono" na carreira teria sido uma forma encontrada por Iran Ferreira para sair bem com Falcão e o restante de sua equipe.

Em contato com Léo Dias, Iran negou que vá trocar de empresário, mas o jornalista manteve a notícia.

“Você está mentindo, não mudei de empresário. É mentira quem te passou esse boato aí parceiro”, afirmou.

Desde seu imbróglio com Allan Jesus, seu ex-empresário, Luva passou a ser agenciado pelo craque do futsal, mesmo sem contrato. Ele quer cumprir todos os compromissos que foram firmados com marcas antes de uma saída para evitar problemas.