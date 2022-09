Luva de Pedreiro publica primeira foto após anunciar pausa na carreira - Reprodução/TikTok LuvaDePedreiro

Publicado 18/09/2022 16:37

Rio - Após toda a polêmica envolvendo Luva de Pedreiro durante a semana, o influenciador digital publicou sua primeira foto no Instagram sem se retratar sobre a sua decisão de parar de gravar vídeos para plataformas digitais. Na legenda, Iran Ferreira, o Luva, deixou recado importante para seus fãs.



Na última segunda-feira, o influenciador noticiou que ia parar de gravar vídeos porque estava passando por problemas pessoais. Imediatamente, surgiram rumores sobre o relacionamento do fenômeno digital com seu empresário, Falcão, mas os boatos foram desmentidos por ambos.



Em seu perfil na rede social, Luva agradeceu aos seus amigos que sempre participaram dos vídeos com ele e foram fundamentais para o seu crescimento. Desde o início dos vídeos, seus amigos Maycon e Rainan Silva ajudam o influenciador, respectivamente, como goleiro e cruzador. Além disso, o jovem deixou os fãs esperançosos com um possível retorno às atividades profissionais.

"Eu nunca estive sozinho, obrigado meu Deus. Vamos voltar mais fortes. A vida é uma aprendizado, segure a tropa agora!", anunciou.



Será que teremos o grande retorno do Luva de Pedreiro aos gramados e terrões? Só o tempo, e o próprio Iran, dirão. Por enquanto, ele segue realizando apenas os compromissos marcados antes da pausa na carreira.